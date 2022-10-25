شكرا لقرائتكم خبر عن أمين حزب حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسى بختام المؤتمر الاقتصادى كاشفة وواضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى ختام المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، كانت كاشفة وواضحة بشأن الوضع الاقتصادى الذى تمر به مصر، موضحًا أن المؤتمر الاقتصادى شخص كل المشكلات والمعوقات ووضع روشتة حقيقية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.

وأشاد اللواء طارق نصير بالتوصيات الناتجة عن المؤتمر الاقتصادى، ومن أهمها توطين الصناعة وفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، والذى يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد، مؤكدا على أن القطاع الصناعى قاطرة التنمية الأساسية للارتقاء باقتصاد الدولة، وعلى هذا سيكون هناك رؤية واستراتيجية جديدة تستهدف الصناعه الوطنية وتعميق التصنيع المحلي في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن عقد المؤتمر الاقتصادى سنويا يؤكد حرص القيادة السياسية على الوقوف على المشكلات، وبما يعكس الإرادة الجادة فى التجاوب معها.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الشعب المصري بالوقوف خلف القيادة السياسية لتخطي كافة العقبات والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية.