شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 6 اقتراحات برغبة لدعم القطاع الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هناء حمدى سرور، بشأن إدراج محافظة المنوفية فى منظومة التأمين الصحى الشامل خلال العام المالى القادم 2022/2023.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم، بشأن إمداد مستشفى طامية المركزي بخمسة أجهزة تنفس صناعي للأطفال حديثي الولادة – محافظة الفيوم، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن تحويل مستشفيات التكامل إلى مركزي (ب) بمحافظة الشرقية، وكذلك وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء مستشفى عام – بحي شرق شبرا الخيمة وضواحيها – محافظة القليوبية.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن إنشاء مركز طبى بحي الفيروز للإسكان الاجتماعي بمدينة بور فؤاد- محافظة بورسعيد، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن دعم قسم الحضانات بمستشفى كفر الدوار المركزي بأجهزة تنفس صناعي (vent) – محافظة البحيرة.

وقررت اللجنة تأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن إحلال وتجديد وحدة طب الأسرة بقرية منشأة صبري أبو علم مركز تمي الأمديد، وحفظ الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدي الأمير، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بمركز المنزلة – محافظة الدقلهية، وتأجيل الاقتراح برغبة المقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن تخصيص قطعة أرض بمنطقة القاهرة الجديدة لإقامة مستشفى عام – محافظة القاهرة.