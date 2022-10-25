شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تحذر ممثلى الحكومة من عدم تنفيذ توصيات اللجان البرلمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب حسام عوض رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ممثلي الحكومة من عدم تنفيذ توصيات اللجان البرلمانية .

وقال عوض خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة المتعلقة بالمخلفات وتراكم القمامة وإنشاء مصانع لتدوير ببعض المحافظات، إن اللجنة سبق وأصدرت توصيات لوزارتي البيئة والتنمية المحلية بإنشاء مصنع تدوير مخلفات بكفر الشيخ ورفع القمامة المتراكمة إلا أن ذلك لم ينفذ.

وناقشت اللجنة للمرة الثانية طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير حول عدم رفع المخلفات وعدم إنشاء مصانع لتدوير القمامة بقلين بكفر الشيخ مما أدى لتراكم كبير.

وقال حسام عوض الله، رئيس اللجنة: اللجنة اجتمعت بدور الانعقاد السابق خلال مناقشة نفس طلب الإحاطة، وأوصت باجتماع بمحافظة كفر الشيخ ومسؤولي البيئة والتنمية المحلية لسرعة إنشاء مصنع للمخلفات ورفع أطنان القمامة ولكن لم ينفذ شئ من ذلك.

وأضاف عوض الله، أن وزارة البيئة تتحمل مسؤولية البطئ في تنفيذ توصيات اللجنة بإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات ورفع أطنان من القمامة، منتقدا عدم تنفيذ توصيات اللجنة منذ دور الانعقاد السابق، متسائلا: كيف لا يتم رفع مخلفات منذ الانعقاد السابق حتى الآن.

وانتقد النائب ياسر منير مقدم طلب الإحاطة تقاعس وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة عن رفع تراكمات تزيد على 45 ألف طن ويتم رفع القمامة بصعوبة وعدم إنشاء مصنع تدوير قمامة بمركز قلين بكفر الشيخ رغم صدور القرار ولم يتم اتخاذ أي إجراء.

وطالب النائب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأمر وعدم وجود معدات المصنع التي قيل أن البيئة أرسلتها لإنشاء المصنع.

وأيده النائب عمرو قطامى، مؤكدا أن مصر بصدد اطلاق مؤتمر المناخ ولا يعقل التحدث اليوم عن رفع قمامة ومخلفات، كما أن وزارة البيئة مسئولة عن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة ولابد من محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات اللجنة .

وأكد محمد الجبلاوي أن جهاز تنظيم المخلفات بوزارة البيئة هو جهاز تنظيمي وأن وزارة التنمية المحلية ومحافظة كفر الشيخ هي المنوط بالتنفيذ وكان يجب أن يقوم المحافظ بتذليل العقبات.

ومن جانبه، قال محمود مهران ممثل محافظة كفر الشيخ، إن المحافظة ضمن البرنامج الوطني لإنشاء مصانع تدوير المخلفات ومقرر إنشاء 3 مصانع ومدافن جديدة ولكن التمويل لم يتم حتى الآن منذ عام 2021 وتم مخاطبة وزارة البيئة وتم عمل بروتوكول تعاون لإنشاء 4 مصانع بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبتمويل وسيتم التنفيذ.

وأكد طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات أن الجهاز ليس تنفيذي ولكن يضع الخطط فقط والهيئة العربية للتصنيع تتولى التنفيذ والتمويل وذلك من خلال بروتوكول مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة ولكن نتابع جميع الجهات.

وقال خالد عبد المولى أمين سر اللجنة: إن مصر بصدد مؤتمر المناخ والاستثمارات النظيفة ولازلنا نتحدث عن إزالة ورفع تراكم القمامة والمخلفات بالمحافظات وطلبات إحاطة منذ الانعقاد الماضي ولم يتم اس تنفيذ لا زالت بعض الجهات تعمل في جزر منعزلة.

وأكد ممثل وزارة التنمية المحلية أنه رفع 50 الف طن، بالمحافظة وباقي ألف طن 45 وسيتم توقيع بروتوكول مع هيئة التصنيع لإنشاء مصانع تدوير القمامة.