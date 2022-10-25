شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي شاملة وشفافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير ”الخليج 365”، إن كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي كانت شاملة، وتحدث بشفافية ووضوح وتبنى توصيات المؤتمر.

وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير": أنه تم الاستماع لآراء معارضة ومخالفة في الحوار الوطني.

وأشار رئيس تحرير ”الخليج 365”، إلى أن هناك أموالا يتم إنفاقها على تطوير العشوائيات، مضيفا أن من حق المواطنين قاطنى العشوائيات أن يسكنوا فى أماكن آدمية.

وأوضح الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "هناك العديد من المبادرات التى تم صرف عليها الكثير من الأموال ومنها مبادرة 100 مليون صحة، ومبادرة فيروس سى، والقضاء على قائمة الانتظار، ومبادرة حياة كريمة"، مؤكدا :"الدولة تحترم الرأى والرأى الآخر".