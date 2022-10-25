شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": ننتظر إرسال الحكومة تشريعات دافعة لكل ما جاء بالمؤتمر الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك لمحة مهمة للغاية خلال المؤتمر الاقتصادى وهو حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الجلسة الأولى والجلسة الختامية، وهو ما يؤكد اهتمام الرئيس السيسى بالمؤتمر وخروجه بتوصيات قابلة للتنفيذ.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه لأول مرة يستمر الرئيس السيسى ساعتين في الجلسة الختامية خلال خطابه وهو ما يعطى إشارة بأن مصر تحتاج لجهد كل مصرى سواء الشعب المصرى أو الحكومة أو البرلمان.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: نجهز أنفسنا في البرلمان سواء لجنة الخطة والموازنة أو باقى لجان البرلمان، ومنتظرين مجلس الوزراء أن يرسل لنا التشريعات الميسرة والدافعة لكل ما جاء من أفكار جديدة بالمؤتمر الاقتصادى.