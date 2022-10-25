شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: عدم تحميل المواطن أعباء إضافية دليل انحياز الرئيس السيسي لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادى، اتسمت بالشفافية والنزاهة، وقدم خلالها كشف حساب بشأن التحديات والإنجازات الكبيرة التى تحققت خلال السنوات الماضية.

وأضافت فى بيان لها أن المؤتمر الاقتصادى وضع خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصرى بكل قطاعاته، وحلولا عاجلة لقطاع الصناعة الذى يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يؤكد أن القطاع الخاص شريك فى عملية التنمية، وأمامه فرص استثمارية كبيرة فى جميع القطاعات.

وأكدت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالعمل على عدم تحميل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية، تأكيد على انحياز الرئيس الدائم لمحدودى الدخل، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، رغم أن دول العالم تعانى من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أدت إلى زيادة أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وزيادة حالة الركود الاقتصادى، فضلا عن التضخم والبطالة.

كما أشادت النائبة أمل سلامة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء الفورى لوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى ونصائح الخبراء الاقتصاديين، وإجراء تقييم شامل بشكل دورى للاجراءات المتخذة للتأكيد على فعالياتها، فضلا عن عقد المؤتمر الاقتصادى سنويا، مع تشكيل مجلس أمناء للمؤتمر، وهذا دليل على حرص الرئيس على استمرار الحوار مع جميع الأفكار والاتجاهات السياسية والاقتصادية.