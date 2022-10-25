شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: توجيهات الرئيس السيسي بعثت برسالة طمأنه للجميع وتعكس حرصه على محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى على أهمية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة جديدة من إجراءات الحماية، الأمر الذى يؤكد حرص الرئيس على دعم من الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد " الجندى": "كما بعثت توجيهات الرئيس للحكومة بالالتزام بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، برسالة طمأنة لجميع المعنين بالقطاعات الصناعية والاقتصادية، وأن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لتذليل كافة المعوقات التى تواجههم، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من أجل دعم وتعزيز دور القطاع الخاص، وتسهيل عمل المصدرين والمصنعين.

وقال "الجندى"، إن هذه التوصيات هي نتاج مناقشات طويلة بين عدد كبير من الخبراء والمتخصصين والمعنيين، وهو ما يجعلها روشتة لعلاج مشاكل الاقتصاد المصري في هذه الظروف الصعبة، مؤكدا على أهمية العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، هذا إلى جانب سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى لسد الفجوة التمويلية الموجودة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن قضية تعزيز دور القطاع الخاص حظت باهتمام المشاركين في المؤتمر، حيث اتفق المشاركون على أهمية توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجى، بالإضافة إلى تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، مشيرا إلى أهمية دعوة الرئيس السيسي للقطاع الخاص بالمشاركة في تشغيل الموانئ.

وشدد النائب حازم الجندى على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة المعنية من أجل تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي التى يمكن التعامل معها باعتبارها خارطة المستقبل للاقتصاد المصري، حتى نتمكن من خلالها عبور التحديات الحالية، والنجاة من الأزمة الاقتصادية العالمية التى تهدد الجميع.

ويشيد حزب حماة الوطن بالحزمة الاجتماعية الجديدة التي تعكف الحكومة على وضعها خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويؤكد الحزب أن الرئيس السيسي حريص على تدشين مظلات حماية اجتماعية للمواطنين بمجالات عدة، والتي كان آخرها دعم مادي وعيني أعلن عنه يوليو الماضي.

كما يشيد بما أُعلن عنه بالمؤتمر الاقتصادي من توصيات منها تفعيل تصدير العقارات عالمياً، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال 60 يوماً.

كما يؤكد الحزب دعمه لما أعلنه الرئيس السيسي من التزام الدولة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، وعقده سنوياً.