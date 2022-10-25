شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" توصى بتطوير سوق الخلفاوى بحى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس، طلبى الإحاطة المقدمين من النائب أبانوب عزت، الأول بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتأجير الصالة الكائنة بجراج الترعة التابع لحي الساحل إلى هيئة البريد المصرى بهدف إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالي الحى مع العلم أن هذه الصالة يتم استخدامها – حالياً - "كقاعة أفراح" بدون إيجار.

ويتعلق طلب الإحاطة الثاني بعدم قيام محافظة القاهرة بتطوير سوق الخلفاوي بحي الساحل، الأمر الذى أدى إلى تحويل السوق إلى مقلب قمامة، وسوق عشوائى.

وأوصت اللجنة بخصوص طلب الإحاطة الأول بعقد اجتماع تنسيقي فى المحافظة لحل هذه الإشكالية وإفادة اللجنة بما تم اتخاذه من إجراءات.

وتعقيبا على طلب الإحاطة الثاني، قال حسام الدين فوزى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، إن هناك منحة أوروبية للأحياء الأكثر فقرا، ومحافظة القاهرة فيها أسواق عشوائية كثيرة، وفى شهر سبتمبر تم تكليف مديرية الإسكان بتطوير 12 سوقا، وسيتم مخاطبة وزارة التخطيط، وسنرسل للتنمية المحلية.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمخاطبة وزارة التنمية المحلية لمحافظة القاهرة لتدبير اعتماد مالي لتطوير السوق.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوي، بشأن استغلال الجزء المغطى من مصرف اللبيني طريق المنصورية إلى مسجد سعدان بشبرا منت مركز أبو النمرس في إقامة مشروعات ذات نفع عام بهدف خلق فرص عمل لشباب الخرجين.