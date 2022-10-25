شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تناقش إمكانية إقامة مركز شباب بمدينة الكردى فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشكلات مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وناقشت اللجنة طلب إحاطة من النائب مجدى الأمير بشأن تأخير إنشاء الملعب القانوني لمركز شباب أبو الأخضر وتكملة باقي السور وصيانة المبنى الإدارى، وأكد محمد عبد المنعم مديرعام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة أن المركز تم إشهاره برقم 282 لسنة 1976 وهو عباره عن مبنى مكون من طابقين (دور أرضى ودور علوى).

وأشار إلى أنه فيما يخص إنشاء الملعب فقد تم تسليم الأرض للشركة المنفذة لإنشاء ملعب تدريبي للمركز في2015 ولم يتم التنفيذ وقد تم إدراجه ضمن مبادرة حياه كريمة، وأما بالنسبة لاستكمال سور مركز الشباب وصيانة المبني فتم إدراجهم أيضًا ضمن مبادرة حياه كريمة.

وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيماء محمود نبيه بشأن إنشاء ملعب لمدينة الكردي – محافظة الدقهلية، وأوضحت النائبة أن مركز شباب مدينة الكردى لا يوجد له قطعة أرض لإقامة ملعب لمركز شباب المدينة على الرغم من أن مدينة الكردى من المدن الكبيرة بمحافظة الدقهلية مما يؤثر سلباً على فكر وثقافة الشباب، مشيرةً إلى وجود قطعة ارض تتبع منطقة آثار (تل البلاصون) مطالبة بتوفيرها لإقامة ملعب لمركز شباب الكردي أسوة بالمدن والمراكز المجاورة.

وعلق محمد عبد المنعم مدير المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة علي طلب الإحاطة بأنه يوجد ملعب تدريبي بين مدينة الكردي وكفر الكردي لكن قطعه الأرض بتل البلاصون فهي تتبع هيئة الآثار وجار التنسيق بين مجلس إدارة مركز الشباب ومجلس المدينة لتخصيص قطعة الأرض لإقامة ملعب لمركز شباب مدينة الكردى.

فيما أكد أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بأن المجلس الأعلى للآثار المصرية ليس لديه مانع في توفير قطعة أرض مناسبة بتل البلاصون على أن تلتزم الجهة الطالبة مجلس مدينة الكردي بعدد من الاشتراطات منها تقديم طلب من جهة الولاية (مجلس مدينة الكردي) معتمد من محافظ الدقهلية أو السكرتير العام لمحافظة الدقهلية مختوم بخاتم شعار الجمهورية محدد به المساحة المراد استغلالها فضلا عن تقديم إقرار من الجهة الطالبة والمستفيدة بتحمل كافة تكاليف اعمال الحفائر وتوريد العمالة اللازمة لإجراء الحفائر.

وأوضح أنه يجب موافاة منطقة آثار الدقهلية بأصل خريطة مساحية و3صور منها مختومين بخاتم شعار الجمهورية بمقياس رسم1: 2500موقع عليهم المساحة المراد إجراء الحفائر بها واستغلالها وكذلك تقديم أصل كشف احداثيات مختوم بخاتم شعار الجمهورية للمساحة المراد إجراء الحفائر بها، وذلك حتى يتسنى للمنطقة دراسة الطلب المقدم واستكمال باقي الإجراءات القانونية.

أما بخصوص طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار، بشأن تخصيص مبلغ 2 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية لعام 2020/2021 لنادي بورسعيد الرياضي لإنشاء ملعب متعدد الأغراض، فقد تم أرجاؤه بناءً على طلب النائب مقدم طلب الإحاطة.