شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بمستقبل وطن: توصيات المؤتمر الاقتصادى خارطة طريق للنهوض بكافة القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ ، وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، أن توصيات المؤتمر الاقتصادى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثل خارطة طريق متكاملة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية، ضمن العديد من الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية لتعظيم الاقتصاد الوطني للبلاد.

وأضاف فهمى فى بيان له اليوم، أن توجيهات ورسائل الرئيس السيسي لخصت وكشفت الأوضاع التي تمر بها البلاد، داعيًا كافة الجهات والمؤسسات المعنية إلى ترجمتها والعمل عليها فورًا وخصوصا ما يتعلق بإجراءات تعظيم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي ضم مئات الاقتصاديين والمتخصصين فى التجارة والصناعة لبحث آليات تذليل العراقيل أمام المستثمرين، فضلًا عن توجيه الرئيس إلى لجان متخصصة لبحث الأوضاع الاقتصادية وتلقى النقاشات والأفكار.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توصيات المؤتمر الاقتصادي تسهم أيضا في دفع عجلة الاقتصاد والانتاج من خلال الإجراءات التحفيزية التي ستقدم لأصحاب المصانع والقطاع الخاص بشكل عام، وإطلاق استراتيجية وطنية للصناعة المصرية، فهي شاملة لكل القطاعات الاقتصادية بما يجعل الإسراع في تنفيذها مؤشرًا على صدق النوايا الحكومية تجاه تحسين الوضع الاقتصادي الحالي والمتأثر بأوضاع وأزمات اقتصادية عالمية.

وذكر النائب، أن التوصيات تلبي طلبات واحتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، وستعمل بشكل كبير على جذب مزيد من الاستثمارات، بجانب تحسين المناخ أمام مجتمع الأعمال، وتطوير القطاع الصناعي واستهداف الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.

واختتم أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس إرادة سياسية واضحة وتتطلب في المقابل إرادة شعبية وحكومية لتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع ومواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه الدولة، وتحويل المناطق الصناعية لمدن سكنية متكاملة لتوفير الانتقال على العاملين، لربط التنمية الاقتصادية والصناعية والإنتاجية بالتنمية المجتمعية والعمرانية