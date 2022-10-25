شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: الرئيس السيسى يهتم بالعنصر البشرى والفكرى والثقافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن كملة الرئيس السيسى هى "كلمة وبيان وخطاب"، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس فى اليوم الأول تحدثت عن فلسفة المسئولية والحكم، موضحا أنه تحدث واهتم بالعنصر البشرى والفكرى والثقافى.

وأضاف عصام خليل فى مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن أحد معوقات التنمية الاقتصادية هو وجود أفكار وثقافات معينة قد تعوق تطبيق القوانين، أما كلمة بيان فهناك كان بيان عملى على عدة مواقف، ورأينا اليوم بيان لحل عملى منها العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير الموانئ.

وأشار إلى كيفية التنسيق والتعاون ما بين الوزارات المختلفة، موضحا أن خطاب الرئيس ذكرنى بخطاب الدعوة للتطوير لمكافحة الإرهاب، وشعرت بعدها أننا جميعا كشعب مدعوون للإصطفاف حول فكرة قيادة الرئيس للوصول إلى مصر القادرة مصر المستقبل.