شسوناك يبقي على جيمس كليفرلي وزيرًا للخارجية البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

قرر رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك اليوم الثلاثاء الإبقاء على جيمس كليفرلي وزيرا للخارجية في حكومته، وفقا لتغريدة على الصفحة الرسمية للحكومة عبر تويتر نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء .

وهيأ زعيم حزب المحافظين الجديد البلاد "لقرارات صعبة قادمة"، في خطابه الأول بعد لقاء الملك تشارلز الثالث.

ويعتبر سوناك، البالغ من العمر 42 عاما، هو أول رئيس وزراء لبريطانيا من أصل أسيوي، والأصغر سنا منذ أكثر من 200 عام.

وجاء تعيين سوناك في منصبه عقب قبول الملك تشارلز استقالة تراس بعد 49 يوما فقط قضتها في الحكم، ما يجعلها صاحبة أقصر مدة يقضيها رئيس وزراء في منصبه في تاريخ بريطانيا.

كما جاء في تغريدات لاحقة إعادة تعيين كريس هيتون-هاريس" وزيرا للدولة لشؤون ايرلندا الشمالية،و تعيين ديفيد تي سي ديفيز وزيرا للدولة لشؤون ويلز، وتعيير ستيف باركلي وزير دولة للصحة والرعاية الاجتماعية،وأعيد تعيين أليستر جاك وزيرا للدولة لشؤون أسكتلندا.