موسكو ترغب في تعزيز الدفاع على حدودها وتحسين تجهيز المجندين

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

قالت القيادة الروسية إنها ترغب في إرسال المزيد من الوحدات إلى المناطق الحدودية القريبة من أوكرانيا وتحسين تجهيز المجندين الجدد في المستقبل.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء "في العديد من المناطق، خاصة المناطق القريبة من الحدود مثل بيلجورود، من الضروري اتخاذ إجراءت لردود فعل إضافية، ونحن نعمل على هذا مع كل من المناطق والحكومية".

وبعد ثمانية أشهر على بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تواجه موسكو قصفا متزايد لأراضيها.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين سوبيانين منسقا إقليميا في أوكرانيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

كما تعهد رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين المنسق الثاني للعملية العسكرية الذي عينه بوتين، بتخصيص مزيد من المال للمعدات.

وقد تزايدت الشكاوى في الأسابيع الأخيرة من أن العديد من الجنود الذين أعلن بوتين عن تعبئتهم اضطروا إلى الحصول على معداتهم الخاصة لأن مخازن الجيش لم يكن بها معدات كافية أو لم يكن بها معدات على الإطلاق.