10 مصابين في انقلاب ميكروباص بترعة في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة بترعة في مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة، بانقلاب سيارة ميكروباص رقم "3954 ب.س.ج" في ترعة مجاورة لخط "النجاح - كوم حمادة" بين قريتي دست الأشراف وخربتها، إثر اصطدامها بعجلة انفلتت من مقطورة جرار زراعي.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبينت إصابة أمينة فتحي حسن رضوان، 56 عامًا، وأسماء علاء السيد، 23 عامًا، وعادل أنور عبد الحليم، 26 عامًا، وعاطف عبد الونيس عاشور، 60 عامًا، ورضا عبدالله هنداوي، 35 عامًا، وأحمد هشام العباسي، 25 عامًا، وأسماء رشاد شكشوك، 30 عامًا، ومحمد صلاح إبراهيم، 42 عامًا، ومحمد أحمد موسى، 38 عامًا، وأمين أحمد محمد، 40 عامًا، وجميعهم مقيمون بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى كوم حمادة العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​