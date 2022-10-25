شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بـ"خارجية النواب": كلمة الرئيس السيسي وضعت الجميع أمام مسئولياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة شيماء حلاوة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي في اليوم الختامي للمؤتمر الاقتصادي، اتسمت بالشفافية والوضوح، ووضعت الجميع أمام مسئولياته، مؤكدة أنها أكملت مصداقية وشرح وتوضيح كافة الظروف والمعلومات والمعطيات الراهنة للوضع الاقتصادي و بمنتهى المصداقية.

وقالت "حلاوة" أن كلمة الرئيس السيسى أكدت للجميع أن القوات المسلحة هي أهم أداة في البناء والتنمية والجمهورية الجديدة، وذلك عندما قال الرئيس، إنه عندما يريد عمل أو إنجاز شيء فيقوم بالاتصال بالجيش مباشرة، وهو ما يؤكد على الثقة الكبرى للقيادة السياسية في قواتنا المسلحة الباسلة.

وأكدت أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالعمل على عدم تحميل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة المقبلة، نظرا للظروف الاقتصادية العالمية، تأكيد على انحياز الرئيس الدائم لمحدودى الدخل، ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، رغم أن دول العالم تعانى من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أدت إلى زيادة أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية، وزيادة حالة الركود الاقتصادى، فضلا عن التضخم والبطالة.