شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى: كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادى تعبر عن وضع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو حزب الحرية المصرى، إن كلمة الرئيس السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى قوية وشفافة وعبرت عن الوضع الحالى لمصر.

وأضاف محمود، أن المؤتمر الاقتصادى شهد مشاركة كبيرة والعديد من الحلول للمشاكل التى تواجه قطاع الصناعة وهو بمثابة بمثابة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، ومن ثم هو خطوة نحو تحقيق 100 مليار دولار صادرات للدولة المصرية

وأشاد رئيس اللجنة، بما انتهى إليه المؤتمر الاقتصادى من توصيات بخصوص دعم الصناعة والتصدير، والتى من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلى، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتوحيد الجهات التى تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية والتوسع فى التصنيع المحلى وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الاقتصادى شهد مشاركة واسعة وصلت لأكثر من 1200 مشارك، كما استقبل حوالى 600 مقترح، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادى جاء بمثابة لصياغة خارطة طريق لقطاع الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.