شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: إدارة المؤتمر الاقتصادى اتسمت بالاحترافية لضمان الاستماع للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر حزب الجيل الديمقراطى، أن الاجراءات التنظيمية المصاحبة لإنعقاد المؤتمر الاقتصادى اتسمت بالإدارة المنضبطة والمهنية العالية الواعية، لإدارة جلسات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة، بما يحقق الهدف المنشود منه نحو طريق لاقتصاد أكثر تنافسية، وستكون مخرجاته مُلزمة للتطبيق مع صياغة وتطبيق جديد للقوانين التي تحفز الاستثمار، وتحقق المعالجات الاقتصادية للظروف الراهنة، مؤكدا أن هناك أهمية بالغة لانعقاده فى هذا التوقيت وبهذا التنوع فى المشاركة من الحكومة وخبراؤها والقطاع الخاص "رجال الأعمال والصناع والمستثمرين" ورؤساء الأحزاب والنواب، لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى.

وأضاف أن المؤتمر يؤدى لإعداد خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى يكون أكثر تنافسية، لافتا إلى أهمية الاقتراحات المقدمة من أهل القطاع الخاص وخاصة فى مجال القطاع الصناعى، والتى دارت حول كيفية تعميق الصناعة وتوطينها، لإنشاء مصانع لكل مستلزمات الإنتاج التى نستوردها، والتى تصل إلى 56% من حجم الوراردات المصرية، وبعد ذلك نتيجة لزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الـ 100 مليار دولار سنويا.

وأكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن كلمات الحكومة ومحافظ البنك المركزي، تتناغم وتتلاقى مع كلمات واقتراحات رجال الأعمال والصناع والمستثمرين، مشيدا بمتابعة رئيس مجلس الوزراء الدقيقة فى كل الجلسات التى حضرها، وحديثه بشفافية عن الأزمة التى مرت بها مصر نتيجة خروج 25 مليار دولار من البلاد في أقل من شهر وتعاون رجال الصناعة من القطاع الخاص لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج التى نستوردها من الخارج.

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن هذه المشاركة المتنوعة والتى جمعت السلطة التنفيذية ورجال الأعمال والصناعة والمستثمرين ورؤساء الأحزاب والنواب كانت هى الخطوة الأولى لنجاح المؤتمر، والذى تميز بالمصارحة والمكاشفة بين مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من جانب، وصُناع القرار في الحكومة من جانب آخر وهذا ما أوضحته جلسات الأيام الثلاثة بجلاء وبشكل لا يمكن أن تخطئه العين.

ودعا ناجى الشهابى إلى عقد مثل هذا المؤتمر سنويا بالتنوع من الشخصيات المشاركة فيه والذى يجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية والمستثمرين وأصحاب الرؤى الاقتصادية والخبراء وقادة الأحزاب لمناقشة المشكلات التي تواجه الاقتصاد والمستثمرين، مؤكداً على أن الاستثمار يحتاج بنية تحتية وتهيئة مناخ وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وهو ما يحققه مثل هذه المؤتمرات .