شكرا لقرائتكم خبر عن "المؤتمر" عن كلمة الرئيس بختام المؤتمر الإقتصادى: اتسمت بالشفافية والمكاشفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الختامي لفعاليات المؤتمر الاقتصادي، اتسمت بالشفافية والمكاشفة المعهودة له في الوقوف على المشكلات، كما أنها عكست الإرادة الجادة في التجاوب مع ما انتهت إليه جلسات المؤتمر وحرص الرئيس على تحقيقها بما يمثل الدعائم والركائز لمسار الإصلاح.

وتابع: عقد المؤتمر الاقتصادي سنويا يمثل نقطة ارتكاز تستند عليها الدولة من أجل بناء مستقبل أفضل، مشيرا إلي أن مصر بكافة كوادرها ومؤسساتها وقيادتها السياسية تعمل من أجل دعم المواطن وتخفيف عنه اعباء الحياة من خلال جذب استثمارات جديدة وتشجيع مستثمرين جدد لدخول السوق المصرية بما يخلق حالة من الثقة في اقتصاد الدولة وتوفير المناخ الآمن في الاستثمار وإزالة كافة العقبات التي تقف في وجه أي جهود تبذل من اجل الخروج من المأزق الراهن الناجم عن تداعيات وازمات عالمية بما يساهم في الارتقاء بالاقتصاد المصري.

وأشاد فرحات بالتوصيات الناتجة عن المؤتمر الاقتصادي خاصة المرتبطة بعملية توطين الصناعة، بالإضافة إلي فتح الباب لمشاركة القطاع الخاص وهو ما سيعمل علي دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة معدل النمو الاقتصادى خلال المرحلة القادمة، مضيفا الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تستطيع تخطي كافة العقبات والمشكلات التي تواجه الدولة في ظل الأزمات العالمية.