شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب: المؤتمر صاغ حلول غير تقليدية للتحديات الاقتصادية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام المؤتمر الاقتصادي اليوم كانت قوية للغاية، لافتة إلي أنه بالإضافة إلي أن المؤتمر الاقتصادى جاء في توقيت هام للغاية واستطاع صياغة حلول غير تقليدية للتحديات التى تواجه الأوضاع الاقتصادية فى مصر.

أضافت العادلي، أن المؤتمر الاقتصادى شهد اهتماما كبيرا وشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال والمسئولين التتفيذين، كما أن الرئيس السيسي شرح الوضع الاقتصادي بمنتهي الشفافية، لافتا إلي أن المتمر سيلقى بظلال إيجابية علي الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.

ولفتت العدلي، الي أن المؤتمر الاقتصادي ساعد في وضع حلول لمشاكل الصناعة في مصر، كما وجه بضرورة دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة والتسهيل علي المستثمرين المحليين والأجانب.