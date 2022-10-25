شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" تطالب بدعم الاستثمار الطبى وصناعة الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من نواب لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور على مهران رئيس اللجنة، والدكتور حسين خضير وكيل لجنة لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعضو غرفة صناعة الدواء، والدكتور محي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعضو اتحاد الصناعات الدوائية، فى الجلسة الخاصة عن مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي بالمؤتمر الاقتصادي المقام حاليا بتوجيهات وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

وتحدث الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، وأيد وثمن الإجراءات التى تقوم بها الحكومة في سبيل تشجيع الإستثمار ، في المجال الصحي وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار فى هذا المجال الهام والحيوي والضروري.

وطالب مهران أن تكون هناك رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة ومحددة للحكومة في هذا الشأن، وتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمرين في القطاع الطبي للاستثمار فى المناطق التى تعاني من نقص في الخدمات الصحية، مثل بعض المحافظات النائية ومحافظات الصعيد، وتشجيع المستثمرين للاستثمار في بعض التخصصات أو القطاعات الصحية التى نحتاجها فى المستقبل.

كما طالب رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الحكومة بتقديم تسهيلات ائتمانية قروض طويلة الأجل وبفوائد مخفضة للمستثمرين فى القطاع الصحي.

كما أكد الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن توطين صناعة الدواء تمثل أهمية استراتيجية للدولة المصرية خاصة مع امتلاكها البنية العلمية والبحثية والقدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي الهام.

وطالب خضير، بضرورة الاهتمام بصناعة الدواء وتشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي، حيث إن الدواء يعد أمن قومي وبالتالي يجب أن يكون هناك تشجيع من الدولة لهذا القطاع .

وفي السياق ذاته، طالب الدكتور محي حافظ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وعضو غرفة صناعة الدواء، بتسهيل إجراءات استيراد الخامات اللازمة لتصنيع الدواء حتى تصبح صناعة الدواء في مصر وأكثر تنافسية ويزيد من قدرتها التصديرية لأسواق المنطقة وأفريقيا .

وأضاف، أن مصر تتمتع بوضع جيد يؤهلها للعمل كمركز إقليمي لتجارة الأدوية لأنظمة الرعاية الصحية المجاورة، فضلاً عن أن مصر تمثل وجهة جاذبة للاستثمار لشركات الأدوية والرعاية الصحية متعددة الجنسيات ، والسوق المصري يعد واحداً من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.