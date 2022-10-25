شكرا لقرائتكم خبر عن إرادة جيل: كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادى تضمنت عناصر نجاح الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، مؤكدا أن كلمة الرئيس تضمنت عناصر نجاح الدولة المصرية.

وقال "مطر"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقدم نموذجا فريدا من الشفافية والوضوح، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتكلم مع المصريين بكل وضوح، ويضع الجميع أمام مسئولياته، ويتطرق لجميع الملفات التي تهم المواطنين.

كما أشاد "مطر" بالتوصيات الناتجة عن المؤتمر الاقتصادي وخاصة التوصيات المرتبطة بعملية توطين الصناعة، مؤكدا أن الدولة المصرية تمتلك الإرادة بقيادة الرئيس السيسى علي تخطي الصعاب ومواجهة المشكلات التي تواجه الدولة وخاصة فى المرحلة الحالية التي يعاني فيها العالم كله من أزمات كبري.