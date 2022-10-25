شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يعلن دعمه لتوصيات الرئيس السيسى فى ختام فعاليات المؤتمر الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب حماة الوطن بالحزمة الاجتماعية الجديدة التى تعكف الحكومة على وضعها خلال الفترة المقبلة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الحزب أن الرئيس السيسي حريص على تدشين مظلات حماية اجتماعية للمواطنين بمجالات عدة، والتي كان آخرها دعم مادي وعيني أعلن عنه يوليو الماضي.

كما أشاد حماة الوطن بما أُعلن عنه بالمؤتمر الاقتصادي من توصيات منها تفعيل تصدير العقارات عالمياً، وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال 60 يوماً.

كما أكد الحزب دعمه لما أعلنه الرئيس السيسى من التزام الدولة بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، وعقده سنوياً.