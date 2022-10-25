شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع: خطاب الرئيس عقد اجتماعى جديد بين القيادة والشعب للانطلاق نحو البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد فؤاد، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بختام المؤتمر الاقتصادي، كعادته اعتمد على المصارحة مع الشعب بتوضيح كافة الصعوبات التى نواجهها في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، كما أنه يبعث طاقة إيجابية جديدة تدفع الجميع للعمل بأقصى جهد لبناء الدولة وتعويض ما فات من فرص وإعادة البناء وذلك من خلال دعوته لتشكيل مجلس تكون مهمته متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى، وهو ما يبرز جديته فى ضرورة متابعه ما تقوم به الحكومه من عمل لتنفيذ مخرجات المؤتمر الاقتصادى.

ووصف المتحدث باسم حزب التجمع، أن خطاب الرئيس اليوم فى ختام المؤتمر الاقتصادى، بمثابة عقد اجتماعى جديد بين القيادة والشعب للانطلاق بخطوات أوسع نحو بناء الجمهورية الجديدة.

واعتبر أنه يحسب للرئيس السيسى، ما قاله في ضرورة دعوة الشباب للمشاركة فى المؤتمر المقبل، وطرح التساؤلات بشأن ما تقوم به القيادة التنفيذية، وهو ما يؤكد ثقته فيما يتخذه من خطوات لبناء الدولة، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس لعقد مؤتمرات بموضوعات مماثلة ومنها الخطاب الديني وتأكيده أن بناء الأمة لا يقوم على الاقتصاد فقط يبرز أن الدولة ستسير خلال الفترة المقبلة في أكثر من منحى وأن نظرته ليست أحادية لكنها شاملة بل تراعى كافة الظروف والإشكاليات الموجودة فى المجتمع المصرى والتى تجذرت عبر عشرات السنين.