شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد بعض مساجد مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق عثمان أحمد شكري، بشأن إحلال وتجديد بعض مساجد مدينة نصر وخاصة مسجد الوالدين بمنطقة الطوب الرملي (محافظة القاهرة)، وفرش هذا المسجد المتهالك.

وأكد ممثل وزارة الأوقاف، أن معظم مساجد مدينة نصر بحالة جيدة ولا تحتاج إلى إحلال وتجديد، وإذا كان هناك مسجد معين يحتاج إلى ترميم وصيانة وغيره على النائب إخطارهم به وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن الوزارة وافقت على فرش المسجد المذكور في طلب الإحاطة وهو مسجد الوالدين بمنطقة الطوب الرملي (محافظة القاهرة).

كانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ناقشت خلال اجتماعها أمس، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى محمد الأمير، بشأن إحلال وتجديد مسجد الرحمة بالشبول مركز المنزلة (محافظة الدقهلية)، وكذلك ناقشت موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عبد الرءوف، بشأن إحلال وتجديد مسجد سيدي عز الدين بقرية برمبال مركز مطوبس (محافظة كفر الشيخ).