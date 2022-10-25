شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل موجها التحية للرئيس السيسى: كلمته بالمؤتمر الاقتصادى قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، الشكر والتحية للرئيس السيسى على موافقته على الاقتراح الذى قدمه بدورية انعقاد المؤتمر سنويا.

وأكد الشهابى، أن كلمة الرئيس فى الجلسة الختامية كانت كما عودنا دائما قوية وواضحة وصريحة، ووضع فيها النقط على الحروف، وأجاب فيها على كل ما يشغل بال الرأى العام المصرى، وأكد حرصه الشديد على الطبقات الفقيرة وتوفير الاحتياجات الأساسية والضرورية لهم، وأن كل ما قام به من إصلاح اقتصادى وتطوير فى كافة مرافق البلاد موجها للأجيال الجديدة، ومن أجل أن تكون الدولة قوية وقادرة وحديثة.

وأشاد ناجى الشهابى، بختام الرئيس السيسى كلمته بالتأكيد على أن يلتقى الشباب فى المؤتمر القادم، وإدارة حوار معهم بحرية واستعداده للإجابة على تساؤلاتهم.