"راجعين من رحلة رأس البر".. تشييع جثامين 11 من أسرة واحدة ضحايا حادث الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

حالة من الحزن والأسى سيطرت على أهالي مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، لوفاة 11 من أسرة واحدة أثناء عودتهم من رحلة بمدينة رأس البر، إثر حادث تصادم سيارة نصف نقل وملاكي بنطاق محافظة الدقهلية.

واتشحت منطقة المنشية الجديدة بالسواد حزنا على رحيل الشيخ رجب درويش وزوجته وابنتيه وابنه الشاب، و6 من أحفاده.

وجاءت أسماء الضحايا كالتالي: رجب درويش، وزوجته أمل بديع أبو شادي، عائشة رجب درويش، فريدة محمد أحمد، عمار رجب درويش، حبيبة أنس علاء الصاوي، غزل أنس علاء الصاوى، رؤى أنس علاء الصاوي، صفية السعيد القط، وصفاء خالد رجب درويش.

يقول محمود درويش، شقيق الضحية، إن شقيقه موظف على المعاش وميسور الحال وكان طيب السمعة ويحبه الجميع وكان دائما يتدخل لفض النزاعات بين الأهالي ويثق به أهالي منطقته لخلفيته الدينية الواسعة وسعة صدره لهم، مشيراً إلى أنه كان يقف بجانب المحتاج ولا يرد سائلًا، ولذلك تأثر بوفاته الكثير من أهالي منطقته.

وأضاف أنه ذهب منذ 5 أيام لقضاء إجازة برفقه أسرته بمدينة رأس البر ولم يذهب معه أحد أبناءه وهو الناجي الوحيد من الأسرة بخلاف شقيقته الصغرى التي أصيبت في الحادث و ترقد بالعناية المركز بالمستشفى لحالتها الحرجة.

كان أهالي منطقة المنشية الجديدة بمدينة المحلة الكبري شيعوا اليوم الثلاثاء، جثامين 11 مواطنًا من أسرة واحدة، راحوا ضحايا حادث تصادم بنطاق محافظة الدقهلية، إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة بعزبة حماد بمدينة المحلة الكبرى.