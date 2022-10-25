بناء 3 قاطرات ومعديتين جديدتين بترسانة بورسعيد البحرية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن بناء 3 قاطرات جديدة ومعديتين جديدتين بترسانة بورسعيد البحرية.

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وأشار "ربيع" خلال تفقده عددًا من المرافق الخدمية ومواقع العمل التابعة للهيئة في محافظة بورسعيد، ومنها أعمال ترميم مبنى القبة وتحويل المنطقة المحيطة لمارينا يخوت عالمي، إلى أنه تجرى أعمال بناء المعديتين الجديدتين حمولة 210 طن لكل منهما بساحة الترسانة بالتوازي مع أعمال بناء معدية ثالثة مماثلة بترسانة بورتوفيق بالسويس، وذلك لخدمة حركة عبور المركبات والأفراد بمحور الشط بمحافظة السويس.

وأشار إلى أنه يجرى تطوير أنظمة التحكم للرافعة إنقاذ 2، حيث يجرى العمل على مرحلتين تتضمن تحديث أنظمة التحكم بالأوناش الرئيسية والأوناش المساعدة وهي المرحلة التي قاربت على الانتهاء على أن يليها تحديث مجموعات المولدات الكهربائية للرافعة بالكامل.

وأكد الفريق أسامة على أنه تجرى أعمال تصنيع البلوكات المعدنية بقسم التجميع بالترسانة البحرية في بورسعيد كجزء من مراحل بناء القاطرتين الجديدتين ضمن ثلاثة قاطرات جاري بنائهم بالترسانة بقوة شد 75 طن برفاصات ASD، ضمن بنود التعاقد مع شركة "جوانزو" الصينية الذي يتضمن بناء 5 قاطرات اثنتين بالترسانة الصينية وثلاثة مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية.