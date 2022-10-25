تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور بتهمتي الفساد والرشوة إلى 27 نوفمبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور" الدائرة الأولى"، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح عبد العاطي، رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين، لجلسة 27 نوفمبر المقبل بتهمتي الفساد والرشوة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة، إلي محكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشؤون المالية، و2 آخرين من موظفي الشؤون المالية، وأخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة "م.أ".