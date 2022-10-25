نعوش لأجساد البسطاء.. وسائل نقل العمالة الزراعية بالبحيرة توصيلة للموت السريع

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

صبيحة أمس الإثنين استيقظت محافظة البحيرة على حادث مفجع نتيجة تصادم سيارة نقل مع تروسيكل محمل بالعمالة الزراعية، بالطريق الصحراوي عند الكيلو 90 اتجاه القاهرة، بمنطقة وادي النطرون.

قال عثمان عبد الرسول، مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة، إن ضحايا الحادث عمالة يومية، جمعهم أحد العمال ويدعى أحمد رجب عبد العال - توفي فى الحادث - للعمل في مزرعة بقرية صلاح العبد، في وادى النطرون، وأثناء سيرهم من قرية العدل، بأبو المطامير محل سكنهم ،وقع الحادث المرورى على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، ما ادى إلى وفاة 8 منهم وإصابة 2 آخرين، محتجزين الآن بالعناية المركزة بالمستشفى".

ظاهرة متكررة

الحادث ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير في ظل لجوء مقاولي الأنفار إلى الاستعانة بوسائل غير مناسبة لنقل العمالة الزراعية، سعيًا وراء خفض تكلفة النقل.

يقول محمود عبد الرازق قريب لأحد ضحايا حادث غرق تروسيكل وقع في أبريل الماضي: " مقاول الأنفار بيتفق مع صاحب المزرعة على مبلغ معين شامل اليومية وأجرة العامل، وكل ما وفر في وسيلة النقل، كل ما زود الفلوس إللي بتدخل جيبه، عشان كده بيجيبوا تروسيكلات وفي أحسن الأحوال عربيات نص نقل، عشان تستوعب عدد كبير".

حوادث عديدة

وباستعراض أهم الحوادث التي تعرض لها العمالة الزراعية على مدار الشهور الستة الماضية في محافظة البحيرة يتبين حجم وخطورة الظاهرة وتكرارها.

في 9 مارس الماضي أصيبت 6 سيدات، في انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، بالطريق الصحراوي في وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وفي 21 أبريل أصيب 20 عاملا في حادث انقلاب سيارة نقل، محملة بالعمالة الزراعية، اليوم الخميس، بإحدى قرى الدلنجات في محافظة البحيرة.

وفي 30 أبريل تعرض 8 أطفال للموت غرقا في حادث انقلاب تروسيكل بمياه النيل وهم في طريقهم للعودة إلى منازلهم عقب الانتهاء من عملهم داخل محطة بطاطس.

وفي 7 يونيو لقيت 3 فتيات مصرعهن غرقًا وأصيبت 4 أخريات، في حادث انقلاب سيارة، محملة بالعمالة الزراعية بترعة مشروع ناصر، كما أصيب في ذات اليوم 19 عاملًا زراعيًا ء، في حادثين آخرين

وفي 29 سبتمبر لقي 3 عمال مصرعهم وأصيب 14 آخرين بكسور متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة بطريق ( القاهرة- الإسكندرية)، الصحراوي .

وفي 2 أكتوبر الجاري لقي شخصان مصرعهما وأصيب 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية على الطريق الصحراوي السريع في محافظة البحيرة.

وقبل الحادث الأخير بـ 6 أيام فقط وتحديدًا في 18 أكتوبر الجاري أصيب، 19 عاملًا في حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية، بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بالكليو 84 اتجاه الإسكندرية.

ويطالب سيد المزين، عامل زىاعي بتطبيق قوانين ورقابة صارمة، تمنع نقل العمالة الزراعية في سيارات مكشوفة، معتبرًا ذلك السبب الرئيسي في زيادة المخاطر واحتمالات الإصابة أو الوفاة حال وقوع حادث.