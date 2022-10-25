خطاب مهم من التعليم بشأن مواجهة حالات الأزمات والكوارث الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا مهم على جميع المديريات التعليمي، بشأن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين منشأت وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، من حالات الأزمات والكوارث الطبيعية.

وجاء نص الخطاب: "أنه في إطار حرص الإدارة المركزية للأمن على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية".

وأضافت الوزارة في خطابها المرسل للمديريات: "وفـــي ظـل التغيرات المناخية والتقلبات في الأحوال الجوية، وهطول الأمطار، السيول) بغزارة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تعتبر هذه التغيرات المناخية والتقلبات الجوية من حالات الأزمات والكوارث الطبيعية، التي ليست من صنع الإنسان ويصعب علينا تغيرها.. ويتم اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للتكيف معها وتقليل خسائرها وتفادي آثارها النفسية والاجتماعية عن طريق اتباع أساليب وقائية ملائمة.. لذا يرجى التكرم بالتنبيه نحو وضع خطة مسبقة محددة الأدوار والمهام لمواجهة آثار الأمطار والسيول والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لمتابعة صيانة المصارف والبلاعات وتطهير مخرات السيول أن وجدت ،وكذلك مراجعة حالة المباني والمنشآت التعليمية التي من الممكن أن تتأثر بالأمطار والسيول".

وتابع الخطاب: "وتأمل ضرورة تنفيذ هذه التوصيات بكل دقه داخل المنشأت تأمينا لها و حفاظا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بها والمتعاملين معها".