عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية... مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 20

قُتل 6 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون ليل الإثنين - الثلاثاء، في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي استهدفت وسط مدينة نابلس وإحدى قرى رام الله في الضفة الغربية المحتلّة، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة في أحدث حصيلة نشرتها على صفحتها على موقع «فايسبوك» صباحاً، عن مقتل شاب «متأثراً بإصابته الحرجة فجر اليوم في نابلس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة إلى 5، إضافة إلى 20 إصابة». وكانت قد أعلنت في وقت سابق «استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في قرية النبي صالح، شمال رام الله».

ونشرت وزارة الصحة أسماء القتلى في نابلس، وهم مشعل زاهي أحمد بغدادي (27 سنة)، وحمدي صبيح رمزي قيم (30 سنة)، وعلي خالد عمر عنتر (26 سنة)، وحمدي محمد صبري حامد شرف (35 سنة)، ووديع صبيح الحوح (31 سنة).

والحوح قيادي بارز في مجموعة «عرين الأسود» المسلحة التي تكوّنت مؤخراً وتتهمها إسرائيل بالضلوع في هجمات ضد أهداف إسرائيلية. وتبنّت المجموعة في 11 أكتوبر/تشرين الأول، هجوماً أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي.

وعقب العملية العسكرية في نابلس، جرت مسيرات تضامنية ومواجهات في مناطق أخرى أسفرت عن مقتل الشاب قصي التميمي بعد إصابته برصاصة في الصدر بقرية النبي صالح، بحسب الوزارة.

ولم يعقّب الجيش الإسرائيلي على حصيلة الثلاثاء، لكنّه أكد تنفيذ عملية عسكرية واسعة مع الشرطة والاستخبارات ضد «المقرّ العام ومشغل أسلحة» لمجموعة «عرين الأسود» في البلدة القديمة بنابلس. وأشار الجيش إلى أنه خلال هذه العملية «أُصيب عدد من المشتبه بهم بالرصاص».