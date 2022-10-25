شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسى بختام المؤتمر الاقتصادى قوية وشفافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام المؤتمر الاقتصادى اليوم قوية وشفافة للغاية، فالرئيس تحدث عن رؤيته الثاقبة للأوضاع الاقتصادية فى مصر، كما تحدث عن تحرك الدولة لدعم القطاع الخاص، وكذلك المناخ الذى هيئته لتوطين الصناعة وتشجيع الاستثمار من خلال بنية تحتية قوية وشبكة طرق عملاقة وزيادة الموانىء المصرية من 35 كيلومترا إلى 75 كيلومترا فى سنوات قليلة.

وأضاف ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الرئيس كعادته تحدث بصراحة وشفافية عن حقيقة الأوضاع التى عاشتها مصر خلال السنوات الأخيرة وما تم إنجازه فى وقت قياسى، لافتا إلى أن توصيات المؤتمر الاقتصادى شهدت وجود عدد كبير من الحلول للمشاكل التى تواجه قطاع الصناعة فى مصر، مشيرا إلى أن المؤتمر جاء بمثابة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة.

وقال "الشريف" أن المؤتمر الاقتصادى شهد مشاركة واسعة وصلت لأكثر من 1200 مشارك، كما استقبل حوالى 600 مقترح، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادى جاء بمثابة لصياغة خارطة طريق لقطاع الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.