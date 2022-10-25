النائب حازم الجندى: الرئيس السيسى يستثمر فى المستقبل.. والمؤتمر الاقتصادى كشف عن رؤيته الثاقبة لتوطين الصناعة وتشجيع الاستثمار

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى جاء بالمؤتمر الاقتصادى فى هذا التوقيت وكأنه يستثمر فى المستقبل ولعلنا لاحظنا جميعا أن كلمة الرئيس وخطابه خلال المؤتمر كانت مرتبة للغاية وأوضحت رؤيته كاملة لقطاع الاقتصاد خلال الفترة المقبلة فالرجل أكد أن مصر بدأت فى الفترة الأخيرة فى تنفيذ بنية أساسية جيدة وكذلك تغير عدد كبير من التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتهيئة مناخ أكثر فعالية للاستثمار وتوطين الصناعة ثم بدأت الدولة الآن فى التحول الكامل للصناعة ودعم المستثمرين كذلك قام بإصلاحات جوهرية فى السياسة النقدية والسياسة المالية للدولة.

أضاف الجندى، أن خطوات فك الارتباط بين العملة المحلية والدولار والسعى لعمل سلة عملات متوازنة تقلل الطلب على الدولار لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادى طرح حلولا غير تقليدية لحل المشاكل الاقتصادية كذلك استعرض حلول كثيرة فى السياسة المالية والنقدية سيكون لها أثر إيجابى للغاية فى زيادة معدل النمو ودفع الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادى جاء فى توقيت هام للغاية ففى الوقت الذى تتعرض له دول العالم لأزمات ومشاكل اقتصادية بادرت الدولة المصرية فى توجيه نظرة إلى المستقبل ورسم خريطة للتعاطى مع هذه الازمات والتوجه نحو توطين الصناعة ودعم الصادرات وخفض الواردات وتقليل احتياجاتها بالعملة الصعبة من الخارج وكلها آليات فعالة لمواجهة التحديات العالمية.

أوضح "الجندى" أن المبادرة التى أعلن عنها وزير المالية لدعم الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيها خلال المؤتمر الاقتصادى مؤخرا تؤكد التوجه القوى للدولة نحو تشجيع الصناعة والاستثمار فى مصر لافتا إلى أن دعم الصادرات ومنح حوافز للمصدرين يساعد فى خفض عجز الميزان التجارى وتوفير العملة الصعبة.