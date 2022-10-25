شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسن المير: هناك دعوات خبيثة يطلقها البعض للنيل من مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسن المير، إن هناك دعوات خبيثة أطلقها البعض فى هذة الفترة، متابعا: "هناك من يرى نجاح الدولة المصرية ومضيها قدما نحو تحقيق طفرة كبيرة فى كافة القطاعات وللأسف هما مش عايزين الدولة تنجح وعايزين ينزلوها لتحت ودول هما المعادن الخبيثة اللى مش عايزة نجاح البلد".

وأشاد المير، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بحالة الوعى التى يتمتع بها الشعب المصرى للتصدى لمثل هذه الدعوات الخبيثة، والدور الوطنى للإعلام فى التصدى لمثل هذه الدعوات أيضا، وهناك من يدس السم فى العسل ولكن وعى الشعب المصرى والدور الوطنى للإعلام أجهض هذه المحاولات.

جاء ذلك بالجلسة العامة خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022، وقرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022.