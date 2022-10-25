شكرا لقرائتكم خبر عن فى إطار مناقشة قضايا الحوار الوطنى.. التنسيقية تفتح ملف صناعة الدواء محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشي بعنوان صناعة الدواء محليا والشراء الموحد ويفتح النقاش حول دور البحث العلمي في مجال تصنيع الدواء وتأثيره في مواجهة أزمة كورونا التي اجتاحت العالم، بالإضافة إلى صناعة الدواء في مصر بين الحوافز التي تقدمها الدولة والتحديات، والدور الذي تلعبه هيئة صناعة الدواء، وتوفير المواد الفعالة بالإضافة إلى دور هيئة الشراء الموحد وأبحاث صناعة الدواء والتشريعات الخاصة بهذا الصدد.

يأتى ذلك في إطار اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بقضايا الوطن والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة والتي ستنطلق خلال الفترة المقبلة.

ويستضيف الصالون الذي يعقد اليوم في السابعة مساء د.أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمد جزر عضو مجلس الشيوخ، النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، دكتور صيدلي خالد يسري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الصالون الإعلامية مي أنور عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.