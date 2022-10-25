انت الان تتابع خبر تشافي: مباراة البايرن انتقام لـ ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "غداً مباراة للانتقام وأيضاً لـ لفاندوفسكي الذي لم يسجل أمام فريقه السابق بعد عدة فرص، غداً سنحاول مرة أخرى".

واضاف: "غدًا سنشاهد مباراة انتر ضد بلزن، جميعًا في غرفة الملابس".



ويستعد الفريق الكتالوني لمواجهة بايرنن ميونخ، غداً الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ويواجه برشلونة خطر الخروج من مرحلة مجموعات دورى ابطال أوروبا، فى حال فوز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن التشيكي.

