شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للإعلام ينعى الدكتور محمود علم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتور محمود علم الدين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والذي وافته المنية بعد مروره بأزمة صحية.

وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الصحفية والإعلامية، وأسرة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس، في بيانه، إن الراحل كان مثالا الاجتهاد والإخلاص، وحب العمل.