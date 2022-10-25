شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: لدينا مشكلة فى توافر مستلزمات الإنتاج.. وأطالب بشفافية فى تحديد البنوك الجمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، إن هناك إشكالية والجميع يعلمها بشأن توافر مستلزمات الإنتاج، بأى نوع من الأدوات التجارية أو الاعتمادات المستندية، ويجب أن يكون هناك حلول لهذه الإشكالية لمخاطبة المواطن فى الوقت الراهن، كما يجب أن يكون هناك شفافية فى الرؤية بشأن تحديد البنود الجمركية التى سيكون لها الأولوية فى توفير العملة.

وأضاف أحمد بهاء شلبى، فى كلمته بجلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى "مصر 2022"، أن الميزان التجارى لبعض المصدرين لا يساعدهم على جلب الخامات، وهؤلاء قد نخسرهم تماما، لذلك يجب أن يكون هناك اقتراض للعملة وعندما يصدر المستثمر يسدد القروض مرة أخرى.

وتابع: "هناك اقتراح بتحويل العملة المصرية، وكثير من الأشقاء العرب يمكن أن يحصلوا على العملة المصرية في البنك ويحولها، ويجب أن يكون هناك حلول استثنائية بالاتفاق مع المؤسسات لتكون المنفعة متبادلة بتداول العملة المصرية لتوفير الخامات، وأطلب من وزير الصناعة مبادرة لتوفير قاعدة بيانات وتكون متاحة للعامة للصناعات المغذية كلها ومستلزمات الإنتاج، بحيث إننا إذا أردنا تطويع المصانع لمنتجات أخرى فيجب توافر قاعدة بيانات لمستلزمات الإنتاج حتى يمكن أن نستخدمها بالمصانع".