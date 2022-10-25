شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء الحوار الوطنى ينعى محمود علم الدين: أثرى عبر مسيرته الطويلة السياسة الدولية فكراً وعملاً أكاديمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس أمناء الحوار الوطني ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمود علم الدين، استاذ الاعلام بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، مقدما خالص التعازى وأصدق المواساة لأسرته، ذويه ومحبيه.

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطنى :"لقد فقد اليوم مجلس أمناء الحوار الوطني بشكل خاص، والمصريون بشكل عام، قامة علمية و إعلامية كبيرة، حيث أثرى الفقيد عبر مسيرته الطويلة السياسة الدولية فكراً وعملاً أكاديمياً ، وتتلمذ على يديه أجيالاً إعلامية عديدة".

وأشار الى أن الفقيد سيظل وعطاؤه الممتد ومساهماته في الفكر الإعلامي، وما قدمه من إنجازات في جميع الوظائف التي شغلها والمناصب التي تقلدها رمزاً وطنياً أصيلاً ، وجديرا بالاحترام والتقدير.