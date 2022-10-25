بالصور- ‏أسامة ربيع يفتتح مستشفى الرباط ومصيف العاملين بهيئة قنا السويس في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مستشفى الرباط التخصصي ومصيف العاملين بالهيئة في بورسعيد.

وأشار "ربيع" إلى مصيف العاملين بالهيئة ببورسعيد مقام على مساحة كلية 4000 متر مربع على شاطئ البحر المتوسط، ومزود بقاعة ملحقة وكافتيريا ودورات مياه وأماكن تغيير ملابس وحديقة ومنطقة ألعاب للأطفال ومسطح علوي مناسب لإقامة احتفالات المناسبات العائلية الخاصة.

وأوضح أن مستشفى الرباط التخصصي جرى افتتاحها عقب انتهاء أعمال تطويرها ورفع كفائتها للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للعاملين بشركات الهيئة والمواطنين، لافتا إلى أن المستشفى مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال الحالات الطارئة وإجراء الجراحات والعمليات الدقيقة من خلال جناح عمليات بنظام الكبسولة مزود بميكروسكوب جراحي متقدم وغرفة عناية مركزة بسعة 5 أسرة، وحجرة إفاقة بسعة 3 أسرة، كما يحتوي المركز الطبي على جناح تعقيم مركزي وجناح الإقامة الطبية ويتكون من 16 حجرة إقامة، بالإضافة إلى وحدات طبية متخصصة تشمل وحده جراحات ميكروسكوبية لجراحات المخ والأعصاب والجراحات الدقيقة، ووحدة جراحات المناظير لجراحة الفقرات والجهاز الهضمي ووحدة المسالك البولية، ووحدة جراحات الأوعية الدموية بالإضافة إلى وحدة جراحات مناظير الجهاز الهضمي والتنفسي.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على أنه يتبع المستشفى مجمع عيادات متخصصة جاري تجهيزها لتضم 12 عيادة في كل التخصصات الطبية، على أن يكون ملحق بها وحدة علاج طبيعي ووحدة كيماوي أورام ووحدة طب أسرة وأشعة ومعمل تحاليل وقاعة تدريب وورش عمل طبية ووحدة للكشف المبكر للفشل الكلوي ووحدة أبحاث وفحوص القلب ووحدة لعلاج مرض السكر والقدم السكري.