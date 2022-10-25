الفريق أسامة ربيع يعلن إنشاء مارينا يخوت عالمي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مارينا يخوت عالمي في محافظة بورسعيد.

وأشار "ربيع" خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور محمد كرار، رئيس مجلس إدارة مجموعة" مكسيم"، أعمال تطوير مبنى القبة في بورسعيد، إلى أنه سيجرى تحويل المنطقة المحيطة به لمارينا يخوت عالمي، وفقا للتعاقد المبرم لإنشاء مشروعات فندقية وسياحية على أرض مملوكة للهيئة بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه أشاد محافظ بورسعيد بالدور المجتمعي الذي تقوم به هيئة قناة السويس لخدمة أهالي القناة والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم سواء خدمات طبية أو ترفيهية أو ثقافية أو غيرها، والتي تدل على اهتمام الهيئة بالعنصر البشري وتوفير بيئة مناسبة للعمل والإبداع، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون المثمر مع الهيئة بما ينعكس بالإيجاب على مجتمع القناة.