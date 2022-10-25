أول صورة لكسوف الشمس.. وهذه آخر مدينة مصرية تشاهده

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع space.com، أول صورة لكسوف الشمس الجزئي في سماء النرويج اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر.

ويعد هذا آخر كسوف للشمس في 2022.

وفي مصر بدأت أول مرحلة من الكسوف الجزئي للشمس في الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة. وستكون ذروة الكسوف في تمام الواحدة ظهرا، وفيها يغطي قرص القمر حوالي 86٪ من قرص الشمس، وينتهي الكسوف (ككسوف شبه ظلي) في الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان.

وكانت السلوم أول مدينة مصرية ترى الكسوف الجزئي للشمس في الساعة 11 و54 دقيقة ظهرا، وآخر مدينة هى أبوسمبل في الساعة 12 و27 دقيقة ظهرا.

كان شمال أوروبا أول منطقة تشهد الكسوف، الذي يتحرك نحو الشرق، غرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا، وسيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئي في سهل غرب سيبيريا في روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك، إحدى المدن الروسية، حيث يغطي قرص القمر حوالي 86% من قرص الشمس.

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