الخارجية الفرنسية: سنعزّز مكاتبنا القنصلية من أجل تقليص آجال منح التأشيرة للتونسيين والجزائريين والمغاربة

اسماعيل عبد الحي - قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا إنها ستقلص آجال منح التأشيرات للرعايا التونسيين ودول المغرب العربي، وستعزز مكاتبها القنصلية بأعوان إضافيين للغرض ذاته.

وجاء الموقف الفرنسي الجديد خلال رد لوزيرة الشؤون الخارجية كاثرين كولونا، على مساءلة بمجلس الشيوخ “سينا”، وجهها العضو هيلان كونواي موري، تتعلق بتقليص التأشيرات الممنوحة لرعايا دول المغرب العربي.

وفي هذا الصدد ذكرت كولونا بأنها “ليست على دراية بآجال معالجة طلبات الفيزا عبر القنصليات الفرنسية”، مشيرة إلى أن الآجال فعلا طويلة في بعض الأحيان، لكن ذلك مرده حسبها إلى أن الوضع تميز بانتشار جائحة كورونا على مدار عامين. وأضافت مسؤولة الدبلوماسية الفرنسية بالتأكيد على أن الوزارة مجندة لتقليص آجال منح التأشيرات للرعايا التونسسين والجزائريين والمغاربة، وكشفت بأنها “قررت إرسال تعزيزات إلى البلدان التي هي بحاجة إلى ذلك، أي البلدان التي تطول فيها فترات معالجة طلبات الفيزا الفرنسية.

وعلقت على ذلك بالقول “سنطلق سريعا مركز دعم يختص بهذه المهمات (تسريع معالجة طلبات الفيزا. وبشأن منح التأشيرات لفتت كولونا إلى أن “المحادثات التي أجراها وزير الداخلية مع نظرائه في البلدان المعنية فيما يتعلق بالتعاون في ملف الهجرة ايجابية وكان هناك تقدم حقيقي، وستستمر بطريقة بناءة”، دون تفاصيل إضافية. وكالات