السعودية تعلن عن الحالات التي يشملها تأمين المعتمرين الوافدين من خارج المملكة

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن الحالات التي تغطيها وثيقة تأمين العمرة تشمل إصابات فيروس "كورونا، والحوادث العامة، والوفيات، والأوضاع الصحية الطارئة، وتأخر رحلات الطيران المغادرة.

وأكدت الوزارة في تصريح لها، أمس السبت، أن وثيقة تأمين العمرة، هي وثيقة إلزامية على المعتمرين القادمين من خارج السعودية، وتكون مشمولة ضمن رسوم التأشيرة، حيث تقدم لحاملها تغطية شاملة تصل منفعتها حتى 100 ألف ريال سعودي (26,600 دولار).

وقررت وزارة الحج والعمرة، في أوت الماضي، إتاحة تأدية العمرة للقادمين إلى المملكة بجميع أنواع التأشيرات.

وأوضحت أنه يُشترط لأداء العمرة الحصول على التأمين الصحي الشامل للزائرين، والذي يشمل تغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحوادث الشخصية التي ينتج عنها الوفاة أو العجز، وتأخر الرحلات أو إلغائها، وغيرها من الأمور.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، في يوليو الماضي، بدء استقبال طلبات إصدار التأشيرات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.