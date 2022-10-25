شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات أخيرة من تشيلسي من أجل التجديد لنجم وسط الفريق الفترة المقبلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت تقارير صحفية إنجليزية عن وجود مفاوضات قوية من مسئولي نادي تشيلسي فى الفترة الحالية، من أجل تجديد تعاقد الفريق مع نجم الوسط الإيطالي جورجينهو، يأتي ذلك فى ظل تألق اللاعب فى الفترة الأخيرة مع الفريق، ومساهمته الكبيرة فى إحتلال "البلوز" للمركز الرابع هذا الموسم فى الدوري الإنجليزي.

وأوضحت التقارير أن الطرفين لم يتوصلوا إلى أي إتفاق حتى الآن، مما يجعل الفريق الإنجليزي فى ورطة من أمره، خاصة أن عقد اللاعب سينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الفريق اللندني، الأمر الذي يزيد من تخاوف مسئولي تشيلسي لرحيل اللاعب فى نهاية الموسم عن الفريق بشكل مجانى.



بوتر يظهر تمسكه الشديد باللاعب

وفى سياق متصل أظهر المدرب الإنجليزي جراهام بوتر، المدير الفني لتشيلسي، عن تمسكه الشديد باللاعب بالبقاء فى الفترة المقبلة، لا سيما أنه يعد أحد الركائز الأساسية "للبلوز" التي يضع عليه خططه منذ قدومه لتدريب الفريق، كما أنه يري أن اللاعب مفيدًا جدًا للفريق من الناحية التكتيكية.



موقف اللاعب من البقاء مع الفريق

وأشارت بعض المصادر الصحفية القريبة من اللاعب، أن جورجينهو لم يحسم قراره النهائي بعد، سواء من البقاء مع الفريق، أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري، خاصة فى ظل إمتلاك اللاعب العديد من العروض الأوروبية الكبري فى الفترة الحالية للإنضمام إلى أحدهم بإنتهاء الموسم الجاري مع فريقه الحالي.