شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد مقلد يتقدم بطلب إحاطة لحماية طلاب مدرسة بحلوان من عقار آيل للسقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أحمـد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والسياحة والآثار، بشأن وجوب اتخاذ إجراء لحماية الطلاب فى مدرسة العائلة المقدسة بحلوان من العقار الملاصق للمدرسة والآيل للسقوط فى أى لحظة بما يعرض حياة الأطفال لخطر داهم.

يأتي ذلك عملاً لنص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقال النائب أحمد مقلد إن المبنى الملاصق للمدرسة والمطل على الفناء الخاص بها به شروخ كبيرة طولية وعرضية ومتهدم جزء منه بالفعل ، وأنه بالرغم من صدور قرار ازالة له برقم 62 لسنة 1987 وقيام المدرسة بمناشدة كافة الجهات الا أنه لم يتم اتخاذ أى إجراء حتى الآن، بما يعرض حياة أبنائنا الطلاب لخطر داهم كون العقار مهدد بالسقوط والانهيار فى أي لحظة.

وتابع النائب أحمد مقلد: "لذا ونظرا لما سبق توضيحه فإنني أتقدم إلي سيادتكم بهذا الطلب لإحالته الي اللجنة المختصة لمناقشته في حضور الوزير المختص".