شكرا لقرائتكم خبر عن "7سنوات ×أدراج البرلمان".. مطالب بإصدار قانون المسئولية الطبية..عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "7 سنوات × أدراج البرلمان"، استعرض خلاله مطالب بسرعة الإفراج عن مشروع قانون المسئولية الطبية، و54 ألف قضية سنويا يُنظر فيها وفق قانون العقوبات، والمشروع الجديد يلغى الحبس الاحتياطى للأطباء، وإليكم التفاصيل كاملة:

7 سنوات × أدراج البرلمان.. مطالب بسرعة الإفراج عن مشروع قانون المسئولية الطبية.. 54 ألف قضية سنويا يُنظر فيها وفق قانون العقوبات.. والمشروع الجديد يلغى الحبس الاحتياطى للأطباء



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