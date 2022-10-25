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"7سنوات ×أدراج البرلمان".. مطالب بإصدار قانون المسئولية الطبية..عن برلمانى

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "7 سنوات × أدراج البرلمان"، استعرض خلاله مطالب بسرعة الإفراج عن مشروع قانون المسئولية الطبية، و54 ألف قضية سنويا يُنظر فيها وفق قانون العقوبات، والمشروع الجديد يلغى الحبس الاحتياطى للأطباء، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

7 سنوات × أدراج البرلمان.. مطالب بسرعة الإفراج عن مشروع قانون المسئولية الطبية.. 54 ألف قضية سنويا يُنظر فيها وفق قانون العقوبات.. والمشروع الجديد يلغى الحبس الاحتياطى للأطباء

 


                                           برلمانى


 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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