شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "صناعة النواب" تناقش دور وزارة التجارة فى تشغيل المصانع المتوقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن دور وزارة التجارة والصناعة في سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بجمهورية مصر العربية، وإنشاء منطقة صناعية بمدينة ملوي الجديدة غرب بمحافظة المنيا وسرعة الانتهاء من المدينة الصناعية بالمنيا بمنطقتي السريرية بسمالوط والمطاهرة بأبو قرقاص بمحافظة المنيا.

وتناقش اللجنة، خلال اجتماعاته غدا الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن منح رخصة مؤقتة لأصحاب مصانع الغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى وسمنود لحين توفيق أوضاع الآبار الجوفية الخاصة بتلك المصانع، وأخيرا المشكلات التي تواجه منظومة استثمار واستغلال الثروة المعدنية الوطنية، وتعدد جهات الإشراف والرقابة وتضارب الإجراءات للحصول على الموافقات والتراخيص وطول مدتها.

جدير بالذكر أن لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، طالبت بحصر الأراضي البور داخل مركزي ايتاي البارود وشبراخيت لاستغلالها في إقامة مصنعين لتوفير المزيد من فرص العمل والمساهمة فى دعم القطاع الصناعى.