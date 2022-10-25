شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وفاة المحامي المصري الكبير فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غيب الموت، صباح اليوم الثلاثاء، المحامي المصري الشهير فريد الديب عن عمر يناهز الـ79 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وتعرض محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك للإصابة بمرض سرطان الدم منذ سنوات، حيث ظل يعالج منه حتى تدهورت حالته مؤخرا ووافته المنية اليوم.

وكانت آخر القضايا التي تولاها الديب مهمة الدفاع عن الشاب محمد عادل قاتل زميلته الفتاة نيرة أشرف وهي الجريمة التي هزت مصر.