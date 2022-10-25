«علامات غامضة في اليد».. فيديو جديد لـ بوتين يثير الجدل مجددًا بشأن إصابته بالسرطان

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

أثارت صور ومقاطع فيديو أظهرت علامات في يد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث مجدداً عن حالته الصحية وخضوعه للعلاج من مرض السرطان.

والأسبوع الماضي، نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو ظهر فيه بوتين رفقة عدد من الجنود وهو يشرف على تدريباتهم العسكرية، في منطقة ريازان جنوب شرق موسكو.

وظهر بوتين في الفيديو وهو يمسك ذراع جندي روسي بيده التي ظهر عليها "علامات واضحة في الوريد".

وكتب جيسون جاي سمارت، الصحفي الأمريكي في كييف، تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، علّق فيها على الفيديو، مشيراً إلى وجود "علامة غامضة" واضحة للعيان على يد الزعيم الروسي.

وأشار سمارت في تغريدته إلى أن الكرملين "أصدر نسختين من الفيديو من رحلة بوتين: واحدة بها العديد من العلامات المائية التي تحجب منظر اليد، والأخرى بدون صورة اليد".

فيما تداول عدد من النشطاء على تويتر صور ومقطع فيديو ترصد الواقعة، مؤكدين أن تلك العلامات "تكشف خضوع بوتين للعلاج من مرض السرطان".

وتقول صحيفة "نيويورك بوست" إنه لا يمكن تأكيد العلامة التي شوهدت على يد بوتين بشكل مستقل على أنها ناتجة عن العلاج في الوريد.

ولفتت الصحيفة إلى انتشار الشائعات حول صحة بوتين، مشيرة إلى تقارير غير مؤكدة صدرت من قناة Telegram General SVR والتي ادعت أن زعيم الكرملين "يعاني من السرطان ومرض باركنسون".

وأشارت القناة إلى أن بوتين بدا وكأنه يتألم خلال حضوره احتفالاً في الساحة الحمراء بضم 4 مناطق أوكرانية، الشهر الماضي، فضلاً عن اجتماعه مع الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الأسبوع الفائت.

كما زعمت تقارير صحفية أن بوتين "يرافقه دائمًا مسعفون، من بينهم كبار أطباء الأورام ، كلما ذهب في زيارات رسمية."